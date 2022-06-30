Церковний календар на 1 липня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 1 липня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 1 липня в церковному календарі

1 липня вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 липня — день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула

У п’ятницю, 1 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.

Святі жили в I столітті від Різдва Христового. Були військовими в римському війську. Святого Леонтія, за його доблесну службу, навіть призначили на керівну посаду - він очолював імператорське військо у місті Тріполі. Життя майбутнього мученика було сповнене благочестивості та доброчесності. Люди, що оточували його, любили Леонтія за доброту.

Якось у Тріполі імператор Веспасіан, який був відомий своєю жорстокістю у відношенні до християн, віддав розпорядження сенатору Адріану переслідувати християн і навіть позбавляти їх життя. Адріан відправив в місто Тріполі своє військо на чолі з майбутнім мучеником Іпатієм, щоб схопити Леонтія. Іпатій сильно захворів в дорозі і його стан все погіршувався. Уві сні під час тяжких мук побачив він ангела, який наказав Іпатію звернутися до Бога з молитвою. При чому зробити це потрібно було всім загоном.

Прокинувшись, Іпатій і його загін тричі помолилися. Відразу страшна недуга відійшла від нього і він увірував в Христа. В загоні служив молодий воїн Феодул, якого дуже здивувало це чудо. Серце його спалахнуло полум'ям любові до Господа. І тому він разом з Іпатієм таємно пішов на пошуки Леонтія.

Як тільки вони дійшли до Тріполі, їх зустрів мешканець цього міста і запросив до себе переночувати. Пізніше виявилося, що це сам Леонтій. Іпатій та Феодул почали вмовляти його розповісти про Бога. А опісля захотіли отримати святе хрещення.

Загін воїнів прийшов в Тріполі разом з сенатором Адріаном. Він дізнався, що Феодул з Іпатієм прийняли християнську віру і наказав їм з Леонтієм публічно відмовитися від Бога. Але вони не захотіли цього зробити. Через це вони спочатку зазнали страшних катувань, а потім були убиті.

Церковний календар на 1 липня: відео

Народні прикмети

1 липня багато опадів - зима буде сніжною.

На вулиці з самого ранку душно, день буде непогожим.

Якщо вранці немає роси, день буде дощовим.

Що не можна робити 1 липня