Астрологічний прогноз на 19 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для ухвалення важливих рішень: що б людина не задумала в цей час, через нетривалий час воно блискуче втілиться в життя. Спілкування з друзями та близькими людьми мине на позитиві та принесе багато приємних емоцій.

Символ дня: муза.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь,джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго і потребують ретельного лікування, тому зволікати з ним не варто.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня показують людині її самою у справжньому світлі: якщо щось їй не сподобається, ще не пізно все виправити.

Афоризм дня: "Переможці не вірять у випадковість" (Фрідріх Ніцше).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Ламас – робить людину незалежною та самостійною.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії з мінералами та напівдорогоцінним камінням.

Табу дня: варто побоюватися великої висоти – небажано підніматися на верхні поверхи будинків та дивитися вниз, перебуваючи на кручі скелі.

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