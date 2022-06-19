Ракетний удар по Кривому Рогу: на місці досі працюють рятувальники

Учора був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул
«Я не можу дати всієї інформації, але руйнації дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих. Медики надали необхідну допомогу. На місці й досі працюють рятувальники.
Тому ще раз акцентую увагу всіх - не ігноруйте сигнали "повітряної тривоги". Йде війна», - підкреслив він.
Нагадаємо, в Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ.
Читайте також:
- Над Одещиною сили ППО "приземлили" дві крилаті ракети
- Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: загинула одна людина, є поранені та руйнування
- У Криму ремонтують російський підводний човен, здатний стріляти ракетами типу "Калібр": фото