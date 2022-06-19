Ракетний удар по Кривому Рогу: на місці досі працюють рятувальники

Ракетний удар по Кривому Рогу: на місці досі працюють рятувальники

Учора був приліт кількох ворожих крилатих ракет до Інгулецького району Кривого Рогу.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул

«Я не можу дати всієї інформації, але руйнації дуже значні. Є втрати, а серед цивільних – двоє постраждалих. Медики надали необхідну допомогу. На місці й досі працюють рятувальники.

Тому ще раз акцентую увагу всіх - не ігноруйте сигнали "повітряної тривоги". Йде війна», - підкреслив він.

Нагадаємо, в Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ.

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