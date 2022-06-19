США передали в українські лікарні 16,5 тонни онкопрепаратів: деталі

Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.
Міністерство охорони здоров’я України розподілило та розвезло на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією.
«Щороку онкологи реєструють понад 140 000 нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни. Водночас кількість жінок і чоловіків, які мають онкологію, суттєво не відрізняється. Рання діагностика та доступне лікування дає шанс на подальше життя», — прокоментувала Марія Карчевич.
Також заступниця міністра додала, що в переліку препаратів є, зокрема:
- Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл),
- Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл),
- Метотрексат (10 мл/7,5 мг),
- Сукральфат (CARAFATE 420 мл),
- Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM),
- Месалазин (MESALAMINE),
- Лансопразол (LANSOPRAZOLE),
- Прометазин (PROMETHAZINE),
- Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл),
- Третиноїн (TRETINOIN),
- Нінтеданіб (OFEV).
Доставлення вже отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями ліки приїдуть до інших областей.
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