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США передали в українські лікарні 16,5 тонни онкопрепаратів: деталі

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США передали в українські лікарні 16,5 тонни онкопрепаратів: деталі

Фото: moz.gov.ua

Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.

Міністерство охорони здоров’я України розподілило та розвезло на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією. 

«Щороку онкологи реєструють понад 140 000 нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни. Водночас кількість жінок і чоловіків, які мають онкологію, суттєво не відрізняється. Рання діагностика та доступне лікування дає шанс на подальше життя», — прокоментувала Марія Карчевич. 

Також заступниця міністра додала, що в переліку препаратів є, зокрема: 

  • Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл),
  • Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл),
  • Метотрексат (10 мл/7,5 мг),
  • Сукральфат (CARAFATE 420 мл),
  • Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM),
  • Месалазин (MESALAMINE),
  • Лансопразол (LANSOPRAZOLE),
  • Прометазин (PROMETHAZINE),
  • Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл), 
  • Третиноїн (TRETINOIN), 
  • Нінтеданіб (OFEV). 

Доставлення вже отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями ліки приїдуть до інших областей. 

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