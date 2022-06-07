Не лише супер'яхти, а й суперлітаки: майно російських олігархів заарештують по світі

Американський суд дозволив заарештувати два літаки російського олігарха Абрамовича.

Один із них вважають одним із найдорожчих приватних бортів у світі. Приблизна вартість Боїнга – 350 мільйонів доларів. Це тому, що на облавку встановлений комплекс протиракетної оборони, йдеться в ТСН.

Персональний літак з розкішним салоном, меблями з червоного дерева, власною кухнею, аби готувати свіжі обіди, ваннами і спальнями. І захистом, наче в американського борту номер один, яким пересувається Джо Байден.

Абрамович прозвав його “Бандитом”. Тепер «Бандит» разом з молодшим напарником - літаком «Гольфстрим» - в американському розшуку. “Наша робота тільки почалась і ми не відступимо”, - заявив заступник директора ФБР Майкл Дрісколл.

Також читайте Тіло вбитого винесли на город і все навкруги замінували: Чернігівщину досі розміновують після окупації

Ці багаті росіяни допомогли створити середовище, яке дозволяє Росії вести смертоносну війну в Україні. Арешт їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками - один зі шляхів, яким уряд США притягає до відповідальності тих, хто підтримує спроби Росії завоювати суверенну державу.

Американський Мінюст додає, що літаки поставили до Росії в обхід американських санкцій – «Бандита» на початку, «Гольфстрим» - в середині березня.

Утім, спіймати його буде непросто, зараз борт перебуває в Дубаю, звідки Сполученим Штатам його не видадуть. Зате рішення нью-йоркського суду значно обмежує олігарха в пересуваннях, бо за запитом американців заарештувати майно російських багатіїв можуть і на улюблених раніше курортах, як от на Фіджі, де під арештом від середині квітня стоїть яхта «Амадея», яка належить підсанкційному Сулейману Керімову.

Вона дісталася туди з Мексики, але нікуди втекти не встигла. Тепер Верховний суд острівної держави встановив: американці мають її забрати, бо яхту вартістю в 300 мільйонів доларів занадто дорого утримувати. Тепер цим доведеться займатися американським платникам податків, а це своєю чергою наближує Конгрес і Білий дім до ухвалення закону про конфіскацію російського майна, бо гроші в Америці рахувати вміють.

Усього в морях є приблизно 9300 супер'яхт загальною вартістю в понад 50 мільярдів доларів. За оцінками, 10 відсотків цього флоту належить росіянам.

І страх втратити майно змушує олігархів - зокрема наближених до Путіна Дерипаску і голову «Роснєфті» Сєчіна - вимикати геолокацію, аби їхні яхти складніше було відстежувати. Розслідування видання «Обзервер» викрило принаймні 6 супер'яхт, які від початку весни зникли з радарів, але не від очей туристів чи місцевих, завдяки яким і стає відомо про останні пересування олігархів.

Читайте також:

Росіяни посилено закидують Харківщину снарядами, які нищать будинки, вбивають людей і тварин

"Не обмежиться трьома країнами": Данілов заявив про ймовірне розширення союзу Британія-Польща-Україна

Іншу допомогу ми не отримаємо: Данілов розповів за, що Україна має бути вдячна Угорщині