У Чорному морі ворог переформатовує корабельне угруповання: акцент на підводний флот

У Чорному морі ворог переформатовує корабельне угруповання: акцент на підводний флот

Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК.

Також на Одещині продовжуються атаки фейками від міноборони Росії та контрдиверсійні заходи проти колаборантів. Чергова одеська школа перетворена російськими пропагандистами у базу бойовиків. А ось українськими спецслужбами вираховано і затримано справжнього корегувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман. Колаборант підтримував зв’язок зі своїми кураторами закритими каналами зв’язку.

«Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, будьте свідомі і відповідальні, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам, не піддаючись паніці й провокаціям. За нами наша Україна, з нами правда, а попереду – Перемога!», - йдеться у повідомленні.

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