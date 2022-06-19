Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо - Зеленський

Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся з традиційним зверненням до нації, щоправда, не близько опівночі, як зазвичай, а о 5 ранку.

Про це інформує Офіс президента.

«Повертаюся з півдня – відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками і захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше глава держави побував на Миколаївщині. Зокрема, там він вручив нагороди та зустрівся з головою області Віталієм Кімом.

Зауважимо, що у ніч проти 18 червня в Одесі повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що українська ППО збила над Одеською областю дві крилаті ракети окупантів.

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