ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від окупованого Херсона - Арестович

ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від окупованого Херсона - Арестович

ЗСУ перебувають за 15-18 кілометрів до окупованого Херсону.

Є ймовірність того, що контрнаступальні дії ЗСУ перейдуть до повноцінного контрнаступу.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"На Херсонському напрямку ми рухаємось вперед. У нас вже є фотографії, на яких вже видно Херсон. Тобто до Херсону десь залишається 15-18 кілометрів. Я бачу, як розвивається ситуація", - сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти не готові помирати заради Херсона. Загарбникам у випадку потужного контрнаступу ЗСУ простіше буде втекти, залишивши місто.

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