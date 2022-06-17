Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від окупованого Херсона - Арестович

Дата публікації
Перегляди
646
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від окупованого Херсона - Арестович

Скриншот з відео

ЗСУ перебувають за 15-18 кілометрів до окупованого Херсону.

Є ймовірність того, що контрнаступальні дії ЗСУ перейдуть до повноцінного контрнаступу. 

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"На Херсонському напрямку ми рухаємось вперед. У нас вже є фотографії, на яких вже видно Херсон. Тобто до Херсону десь залишається 15-18 кілометрів. Я бачу, як розвивається ситуація", - сказав Олексій Арестович. 

Нагадаємо, російські окупанти не готові помирати заради Херсона. Загарбникам у випадку потужного контрнаступу ЗСУ простіше буде втекти, залишивши місто. 

Читайте також:

Наступна публікація