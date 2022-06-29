Російські окупанти обстріляли дві громади Криворізького району - Резніченко

Російські загарбники обстріляли населенні пункти Криворізького району.

Ворог поцілив на території Зеленодольської та Широківської громад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. Енергетики поки не можуть розпочати роботу - там небезпечно", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, що в результаті російського ракетного удару по автотранспортному підприємству у Дніпрі 28 червня загинули чоловік та жінка. Вони опинилися в епіцентрі вибуху.

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