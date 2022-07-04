Синоптикиня розповіла, коли у більшості регіонів України послабне спека

Сильна спека в Україні почне відступати від середи - спочатку свіжіше стане на заході країни, а потім зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях.

Водночас у вівторок, 5 липня, спека ще триватиме.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека послабне 6 липня у західних областях, 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях", - зазначила синоптикиня та додала, що на півдні та сході України сильна спека ще триватиме.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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