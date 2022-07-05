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У Дніпрі підняли символичну повітряну кулю з написом "Херсон"

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У Дніпрі підняли символичну повітряну кулю з написом "Херсон"

Фото: соцмережі

У Дніпрі вранці 5 липня підняли символичну повітряну кулю з написом “Херсон”.

Таким чином містяни вирішили підтримати тимчасово окуповане росіянами місто.

Про це пише видання “Дніпро оперативне”.

Як стало відомо, акцію на підтримку міста-героя Херсона організував “Фонд Право на життя”. Кулю підняли в повітря в парку розваг “Лавина” на вулиці Космічній.

Акцією громадськість вирішила підтримати Херсон та вкотре нагадати, що про нього пам'ятають. Куля також символізує підтримку молодежі Херсону, яка через окупацію не має можливості повноцінно навчатиси.

Цікаво, що цю ж кулю минулого року підняли в Херсонській області - тоді вона перетнула Олешківські піски та встановила рекорд України.

Нагадаємо, що окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, а також обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду.

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