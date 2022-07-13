"Є певний прогрес: Зеленський - про переговори щодо розблокування експорту українського зерна

Зеленський запевнив, що Україна докладає значних зусиль, аби відновити постачання продовольства на світовий ринок.

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню зустріч у Туреччині щодо розблокування аграрного експорту з нашої країни через Чорне море.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 13 липня.

Зеленський запевнив, що Україна докладає значних зусиль, аби відновити постачання продовольства на світовий ринок.

"Я вдячний Організації Об’єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес", — сказав він.

За словами президента, найближчими днями деталі цієї справи узгодять з генеральним секретарем ООН.

Нагадаємо, що у Стамбулі завершилася чотиристороння зустріч щодо розблокування українського зерна: названо перші підсумки. Делегації України, Росії, Туреччини та ООН обговорювали, як розблокувати експорт українського зерна з портів, зокрема з головного чорноморського порту Одеси.

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