Донбас ще не "втрачений" Україною – генерал США Міллі

На Донбасі на сьогодні йде війна на виснаження, і Донбас "ще не втрачений" для України.

У квітні російські війська вирішили змінити свої цілі і після відходу від Києва почали зосереджувати сили на окупованій частині Донбасу.

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив під час пресконференції в Пентагоні після віртуального засідання Контактної групи по Україні.

"Впродовж 90 днів російське просування склало, можливо, 6-10 миль (близько 9,6-16 км). Це не дуже багато", – сказав американський генерал.

Він також зазначив, що війна дуже інтенсивна.

"Це дуже інтенсивно, багато насильства — десятки тисяч артилерійських снарядів кожні 24 години, багато втрат з обох сторін, багато руйнувань у селах і так далі", — сказав Міллі.

"Суть полягає у тому, що ціна дуже висока, здобутки (росіян – ред.) дуже малі. У Луганській і Донецькій областях триває запекла війна на виснаження. І відповідаючи на ваше питання про те, "чи втрачений Донбас?" Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, який вони завойовують. Просування (росіян) виміряються буквально сотнями метрів, у деякі дні вони можуть захопити кілометр, але не більше цього", – наголосив американський генерал.

GEN Milley: While the Russians have achieved some incremental tactical success in the Donbas the last few months, they have failed to achieve their strategic and operational objectives. pic.twitter.com/ypWwzkCCEC — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що росіяни все ще намагаються продовжувати оточувати українські війська на Донбасі, проте використовують нову тактику.

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