"Війна старперів": російська молодь не підтримує агресію Путіна

Війну Росії проти України в закритих російських колах називають "війною старперів". Адже більшість прихильників агресії – люди віком від 60 років.

Водночас велика частина молоді в Росії виступає проти війни, адже розуміє, що саме їх стосуватиметься перша хвиля мобілізації, якщо таку оголосять.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталії Мосейчук.

"Дуже цікава соціологія (в Росії – ред.). "Війна старперів" – так називають цю війну в Російській Федерації в закритих колах. Вони провели закриту соціологію, я так розумію, на замовлення Кремля. І вона показала, що оці 72%, які вони там тиражують на всю країну, – це категорія 60+. Це 72% в цій віковій категорії підтримують війну з Україною. В категорії 20-30 років більше 40% – проти війни", – розповів експерт.

"І підтримують війну серед молоді там щось менше 20%. Тому що вони розуміють, що перша хвиля мобілізація буде стосуватиметься саме їх", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, спроби президента РФ Володимира Путіна "захистити" етнічних росіян від масової мобілізації можуть викликати опір у деяких етнічних групах, які несуть непропорційно великий тягар війни.

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