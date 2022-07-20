Литва передасть Україні БТРи, боєприпаси і пропонує широку підготовку ЗСУ

Міністерство оборони Литви оголосило, що передасть Україні додаткові бронетранспортери M113 та M577 та боєприпаси.

Литва також пропонує організувати широку військову підготовку Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні литовського оборонного відомства.

"Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку – бронетранспортери M113 і M577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву", – заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні у форматі "Рамштайн 4".

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Він додав, що ця бронемашина стає вагомою частиною української армії, і Литва цьому суттєво сприяє.

"Україна визначила основні потреби в курсах, і литовська армія готова на них відповісти. Наразі є запит на підготовку військових поліцейських, фахівців з розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабній підготовці українського особового складу в Сполученому Королівстві, скерувавши туди інструкторів", – повідомив Анушаускас.

Армія Литви також оцінює можливість відправлення до 10 інструкторів до Великої Британії, яка планує протягом наступних трьох місяців провести базову тритижневу військову підготовку для 10 тис. українських військових.

Нагадаємо, голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус розкритикував ЄС за те, що він надіслав більше грошей Росії за закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж Україні на допомогу.

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