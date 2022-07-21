Росія заявила про знищення двох HIMARS: у США це назвали брехнею

США звинуватили Росію у поширенні неправдивої інформації після того, як Москва заявила, що знищила дві високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
Україна продовжує отримувати ракетні установки HIMARS від США.
Генерал Марк Міллі наголосив, що жодну з тих, які надали нашій державі, російські військові ліквідувати не змогли. Тож подібна інформація – відверта брехня.
Українські військові майже місяць використовують на полі бою американські ракетні системи залпового вогню HIMARS, але протягом цього періоду вже встигли знищити понад 30 ворожих цілей — від складів боєприпасів до військових частин протиповітряної оборони.
Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати разом з партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Система M142 HIMARS — це універсальна колісна пускова установка, з якої можна використовувати низку ракетного озброєння: некеровані реактивні снаряди M26 (дальність 32-45 км, шість ракет в пусковій), керовані реактивні снаряди M30/31 (дальність понад 70 км, шість ракет в пусковій) та балістичні ракети серії ATACMS (дальність до 300 км, одна ракета в пусковій). Крім того, не варто забувати про ракету PrSM (дальність до 500 км), яка також сумісна з пусковою установкою HIMARS.
Основними цілями для РСЗВ HIMARS стали склади боєприпасів, бази окупантів, штаби та пункти управління армії РФ.
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