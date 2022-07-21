Навчання на HIMARS пройшли щонайменше 200 українських військових – Міллі

Навчання тривають для багатьох інших українських військових.

Щонайменше двісті українських військових вже пройшли навчання і вміють використовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Про це на брифінгу розповів голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє "Укрінформ".

"Тренування на HIMARS пройшли двісті українців, і ці навчання тривають для багатьох інших", – сказав Міллі.

Генерал запевнив, що США та союзники продовжать забезпечувати українців озброєнням, необхідним для захисту нашої держави.

Раніше генерал Міллі повідомив, з якою швидкістю HIMARS надходять до України.

Читайте також: