"Всі його ненавидять": на Херсонщині окупанти "гауляйтером" громади призначили самогонника

Місцеві мешканці не сприймають самопроголошеного "голову" та відправляють його подалі.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на свої джерела серед місцевих жителів.

Люди розповіли, що окупанти змусили законного голову громади Сергія Коновалова відмовитись від своєї посади, оскільки він не хотів співпрацювати зі загарбникам. "Гауляйтером" громади окупанти призначили самогонника Андрія Штепу. Той пообіцяв людям виплатити 10 тис. рублів матеріальної допомоги, яку ніхто не захотів брати.

Фото: Центр журналістських розслідувань

Колаборант родом з Росії, він у підлітковому віці переїхав з батьками до Каховки. Останні 15 років проживав у Василівці і завжди був в опозиції до селищного голови Сергія Коновалова. Балотувався на посаду сільського голови у Василівці ще коли там діяла своя сільська рада, але безуспішно. Місцеві кликали зрадника "Шнира".

"У Василівці Шниру кожна собака знає. Всі його ненавидять, бо він завжди був гнидою. Він продавав самогонку, а ще до нього постійно приїжджали таксисти – привозили наркотики. Як нового "голову громади" його ніхто не сприймає і посилають куди подалі", - кажуть місцеві.

Нагадаємо, на Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища.

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