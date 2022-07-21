Під постійним вогнем на острові Зміїний вижила кішка Сара

Розвідники на звільненому острові виявили кішку, якою опікувалися ще до окупації українські прикордонники.

Кілька важливих знахідок у наших розвідників на острові Зміїний. Під час розмінування вони виявили військові документи росіян і українську кішку Сару, яка дивом вижила на острові під шаленими обстрілами, йдеться в ТСН.

Прикордонники з тутешньої застави - зразу впізнали свою улюбленицю: її ще до війни підгодовували чи не щодня.

Коли загарбники вперше обстріляли Зміїний, налякана тваринка сховалися, після того її ніхто не бачив. І лише коли впізнала наших військових, Сара вийшла зі схованки.

Її евакуювали з острова, відтепер вона житиме на материку.

Сам Зміїний - розмінували та вилучили зразки озброєння і техніки противника.

Нагадаємо, що після чергового обстрілу Бахмута живцем згоріли пів сотні корів.

На Зміїному виявили документи росіян і українську кішку Сару

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