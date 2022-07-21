В Одеській ОВА попередили про загрозу в регіоні

В Одеській області зберігається висока загроза ракетних атак окупантів.

Про це заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, ніч в Одесі пройшла без обстрілів. Натомість є високою загроза ракетних ударів з боку РФ.

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"На Південному напрямку фронту - позитивні новини: горить, палає техніка ворожа! Наші ракетно-артилерійські підрозділи понад 200 разів виконали бойове завдання. Є влучання з боку української авіації, знищено десятки ворогів, знищено кілька складів з боєприпасами на Херсонщині, знищено командний та командно-спостережний пункти, є успіхи", - розповів Братчук.

Братчук також повідомив, що на Одещині триває контрдиверсійна операція - затримано зрадників, які пішли на співпрацю з росіянами. Він закликав повідомляти про підозрілих людей або предмети.

Крім того, в регіоні триває збір врожаю.

"Аграрії працюють день і вночі. Одещина буде з хлібом та борошном. Буде з борошном і Україна. А буде хліб - буде і перемога", - наголосив він.

Водночас спікер ОВА наголосив, що наразі купатися у морі є вкрай небезпечно, оскільки Чорноморське узбережжя та пляжі всіяні мінами. Він закликав не купатися наразі у морі.

"Пожалійте себе і своїх дітей. Збережіть життя. Все заміновано. Купатися будемо після перемоги. Ворожі міни виносить на берег", - додав він.

Нагадаємо, росіяни випустили з "Градів" понад 20 снарядів по Нікопольському району.

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