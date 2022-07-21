Війна в Україні затягнеться - Пентагон

Війна Росії проти України не завершиться найближчим часом та у майбутньому перейде у затяжну форму.
Захід продовдить допомагати Україні у нелегкій боротьбі проти РФ.
Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, пише "Суспільне".
"Минув вже 147-й день від дня російського вторгнення в Україну, незаконного та неспровокованого, великомасштабного — сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", — зазначив генерал.
З його слів, бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже зовсім скоро наступальні можливості росіян будуть вичерпані.