Війна в Україні затягнеться - Пентагон

Війна Росії проти України не завершиться найближчим часом та у майбутньому перейде у затяжну форму.

Захід продовдить допомагати Україні у нелегкій боротьбі проти РФ.

Про це під час спільної пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, пише "Суспільне".

"Минув вже 147-й день від дня російського вторгнення в Україну, незаконного та неспровокованого, великомасштабного — сильний проти слабкого. Ця боротьба, швидше за все, залишиться затяжним конфліктом", — зазначив генерал.

З його слів, бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що вже зовсім скоро наступальні можливості росіян будуть вичерпані.

Пентагон заявив, що не бачить ознак перекидання білоруських військ в Україну

Читайте також: