Окупанти зруйнували школи у Краматорську та Костянтинівці - ОВА

Окупани обстрілюють мирні населені пункти на Донеччині. Росіяни зруйнували два навчальні заклади у Краматорську та Костянтинівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, у ніч проти 21 липня була обстріляна промислова частина Краматорська. Йдеться про підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту. Там вкотре загарбники обстріляли центральну частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася, наголосив голова ОВА.

Крім того, касетним боєприпасом російські війська обстріляли Іванівку Черкаської громади. Загарбники пошкодили приватний будинок.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з "Градів" по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

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