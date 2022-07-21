Окупанти штурмують Івано-Дар’ївку на Луганщині - Генштаб

Вже не перший день вони намагаються взяти штурмом село Івано-Дар’ївка Бахмутського району, але ЗСУ тримають позиції.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівкаи, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут на Донеччині. Для подальшого наступу на місто вони намагаються взяти Вуглегірську ТЕС.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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