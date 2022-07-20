Військовий експерт розповів, чому "втік" Чорноморський флот Росії

Зокрема, росіяни перебазували їх з анексованого Севастополя до Новоросійська. Відомо, що ворог передислокував значну кількість кораблів. Зробили вони це на тлі заяв про те, що Україна вже найближчим часом може отримати ракети з великою дальністю польоту.

Таку думку в інтерв'ю Наталі Мосейчук висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Коли лише почалися офіційні перемовини щодо надання нам "Гарпунів" ескадра відійшла на 300 кілометрів від ймовірної зони ураження "Гарпунів". Як тільки ми розпочали переговори про ракети ATACMS, більша частина ескадри Чорноморського флоту пішла до Новоросійська. Якщо підводні човни почнуть вантажити "Калібри" в Балаклаві, то чому б не завдати ракетного удару по цьому порту саме під час завантаження ракет", - каже Жданов.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Україна знищить Чорноморський флот РФ, щойно отримає достатньо зброї від партнерів. Він наголосив: якщо Росія хоче продовжити існувати як країна, вона повинна покинути захоплений Крим.

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