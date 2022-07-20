Путін підписав багато домовленостей з Китаєм: військовий експерт розкрив деталі

Російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту у лютому 2022 року підписав багато угод з Китаєм, який зараз перебуває на порозі фінансової кризи.

Тому, на думку військового експерта Олега Жданова, Китай підтримуватиме відносини з Російською Федерацією, допоки не стабілізується фінансова ситуація в країні.

Про це Жданов розповів, посилаючись на власні джерела, в інтерв'ю телеведучій на 1+1 Наталії Мосейчук у середу, 20 липня.

"Я думаю, що Китай не хоче псувати відносини із РФ, тому що, з інсайдерських джерел, є інформація, що Путін підписав дуже багато домовленостей з Китаєм під час його візиту у лютому 2022 року. Єдине, як кажуть джерела, особливо про порядок інвестування в РФ з боку Китаю і порядок освоєння цих інвестицій в самій Російській Федерації. А там фактично перехід під керівництво Китаю тих земель, в які вони будуть вкладати гроші. Така залежність. Тому Китай підтримує відносини з РФ, щоб дочекатися свого зоряного часу, коли їхня фінансова система почне підніматися", - розповів він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що США винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилася "військовим конфліктом". В українському МЗС відреагували на висловлення очільника зовнішньополітичного відомства Китаю та закликає Пекін не політизувати питання агресії РФ проти України.

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