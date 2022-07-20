МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України

Міністерство закордонних справ України закликає Китай не політизувати питання агресії Росії проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну.

Про заявив речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно відстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не політизуватиме питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що Пекін натомість використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги до Статуту ООН та міжнародного права, основними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що лише Російська Федерація відповідальна за збройну агресію проти України, яка у 2014 році окупувала Крим та частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану повномасштабну війну.

"Важливо дивитися правді у вічі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, щоб позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за вчинені злочини", - сказав речник.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що США винні у розпалюванні кризи навколо України, яка завершилась "військовим конфліктом".

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи дотиснув Путін Лукашенка.

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