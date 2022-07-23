У Нацбанку оцінили шанси долара піднятися до 40 гривень

За прогнозом фахового експерта, теперішнє послаблення української національної валюти є тимчасовим явищем.
Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, відповідаючи на запитання журналіста ТСН, пояснив, чи слід звикати українцям до цифри 40 у курсі долара до гривні.
Свій прогноз фаховий експерт зробив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.
“Щодо готівкового курсу. Дійсно, вчора після прийнятого рішення [про підняття офіційного курсу долара до гривні] готівковий ринок трохи послабився, але на мою думку, як експерта, це явище тимчасове і гривня в найближчі дні посилиться”, - зауважив він.
Нагадаємо, від 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.
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