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Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро

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Курс валют на 22 липня: скільки коштують долар і євро

Фото: УНІАН

У п'ятницю гривня до долара та євро ослабла.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 22 липня ослаб на 1,50 грн – до 38,50 грн/дол. До євро гривня ослабла на 1,40 грн – до 39,00 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол., євро – 37,30 грн за євро.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%. 

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