НБУ підвищив курс долара: як це вплине на життя українців

Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим. На думку регулятора, це забезпечить цінову та фінансову стабільність.

Новий офіційний курс НБУ стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності та допоможе зберегти контроль над інфляцією. Зміна офіційного курсу гривні до долара матиме певний вплив на українців залежно від того, як вони отримують доходи.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Для звичайних громадян - залежить від того, в якому вигляді вони отримують доходи, які товари вони купують - звичайно, це рішення матиме певні ефекти. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певний перенос корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію, хоча, на нашу думку, за нашими оцінками цей перенос не буде значним. У нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики, на вартість товарів на світових товарних ринках", - сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, Національний банк України знизив курс гривні до долара США на 25% і наразі він становить 36,5686 грн. Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим.

У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.

"Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", — розповіли в НБУ.

Також НБУ ухвалив такі рішення:

Від 21 липня дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 000 грн (в еквіваленті).

Громадяни, як і раніше, матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 000 грн (в еквіваленті) на місяць.

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