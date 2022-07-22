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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 21 липня, росіяни вбили п'ятьох мешканців регіону. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів троє людей загинули у Сіверську, одна  - у Павлівці та одна у Мар'їнці. Керівник області наголосив, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, десять мешканців Донеччини отримали поранення. Зокрема, по двоє у Сіверську та Билбасівці.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Від початку війни російські окупанти вбили 358 дітей, понад 680 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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