Астрологічний прогноз на 23 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день великих – передусім професійних – звершень, які потрібно розпочинати без зволікань. Люди ставитимуться одне до одного максимально доброзичливо – цим можна скористатися для налагодження стосунків із тими, з ким розлучила сварка.

Символ дня: гора, печера.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день несприятливий для особливо активних дій.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: бурштиновий, шафранний, вохра.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, виявиться нетривалою і матиме легкий перебіг, особливо якщо відразу після перших її симптомів звернутися по допомогу до лікаря.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть відповісти на багато важливих запитань – як професійного, так і особистого характеру – але важливо вранці не забути їхній зміст.

Афоризм дня: "І після поганого врожаю треба сіяти" (Сенека).

Геометрична фігура дня: коло.

Ангел-охоронець дня: Тисаль – дарує своїм підопічним здатність розпалити кохання в людях навколо.

Магія та містика дня: можна проводити обряди і читати замовляння, які закликають на допомогу язичницьких богів – насамперед тих, які "відповідають" за врожай та родючість.

Табу дня: день несприятливий для поїздок – як близьких, так і далеких.

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