"У відпустку": ексканцлер Німеччини Шредер приїхав до Москви

Герхард Шредер прибув у кількаденну відпустку "на відпочинок" до Москви.
Герхард Шредер, який був канцлером Німеччини прибув на декілька днів у "відпустку" до Москви.
Про це пише портал ntv.
"Я тут у відпустці на кілька днів. Москва – чудове місто", – сказав він кореспонденту ntv.
У травні Шредер вирішив залишити свою посаду у російській нафтовій компанії "Роснефть", а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом Ради директорів газової компанії "Газпром".
Нагадаємо, Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шредера через його тісні зв'язки з Росією.
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