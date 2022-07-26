Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"У відпустку": ексканцлер Німеччини Шредер приїхав до Москви

Дата публікації
Перегляди
2006
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"У відпустку": ексканцлер Німеччини Шредер приїхав до Москви

Фото: Associated Press

Герхард Шредер прибув у кількаденну відпустку "на відпочинок" до Москви.

Герхард Шредер, який був канцлером Німеччини прибув на декілька днів у "відпустку" до Москви. 

Про це пише портал ntv. 

"Я тут у відпустці на кілька днів. Москва – чудове місто", – сказав він кореспонденту ntv.

У травні Шредер вирішив залишити свою посаду у російській нафтовій компанії "Роснефть", а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом Ради директорів газової компанії "Газпром".

Нагадаємо, Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шредера через його тісні зв'язки з Росією.

Читайте також:

Тепер без російської зарплати: ексканцлер Німеччини Шредер звільнився з "Роснафти"

Тепер без російської зарплати: ексканцлер Німеччини Шредер звільнився з "Роснафти"
Наступна публікація