"У відпустку": ексканцлер Німеччини Шредер приїхав до Москви

Герхард Шредер прибув у кількаденну відпустку "на відпочинок" до Москви.

Герхард Шредер, який був канцлером Німеччини прибув на декілька днів у "відпустку" до Москви.

Про це пише портал ntv.

"Я тут у відпустці на кілька днів. Москва – чудове місто", – сказав він кореспонденту ntv.

У травні Шредер вирішив залишити свою посаду у російській нафтовій компанії "Роснефть", а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом Ради директорів газової компанії "Газпром".

Нагадаємо, Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шредера через його тісні зв'язки з Росією.

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