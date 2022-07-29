Зіркового фінського волейболіста виключили зі збірної через виступи в чемпіонаті Росії

Один з лідерів збірної Фінляндії з волейболу Лаурі Кермінен відсторонений від виступів за національну команду через те, що продовжує грати в Росії, незважаючи на повномасштабне збройне вторгнення РФ до України.

Від початку широкомасштабної війни, яку Росія 24 лютого 2022 року розпочала проти України, чимало легіонерів залишили чемпіонат країни-агресорки. Однак зірка збірної Фінляндії з волейболу Лаурі Кермінен ніяк не відреагував на ситуацію та продовжив грати за московське "Динамо", що й коштувало йому місця в національній команді.

Більше того, в липні стало відомо, що Кермінен веде переговори щодо подовження свого контракту з російським клубом. У відповідь керівництво Фінської федерації волейболу ухвалило рішення відсторонити Кермінена від виступів за головну команду країни.

"Іншого виходу не було. ... Лідерів Фінської федерації волейболу попросили допомогти (з питанням Кермінена - прим.), і ми ухвалили це рішення. Тепер команді не доведеться турбуватися через це питання", - цитує очільника федерації Лаурі Інну портал Inside The Games.

Зазначимо, що Кермінен - не перший спортсмен, якого відсторонили від збірної через виступи в Росії. Раніше з аналогічної причини виключили зі збірної Польщі футболіста московського "Спартака" Мацея Рибуса.

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