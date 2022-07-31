Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні

Італія затвердила новий пакет допомоги для України.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги.
Про це очільник українського Міноборони написав у Twitter.
"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової допомоги. Українці завжди пам’ятають непохитну підтримку", – написав Резніков.
Наразі не повідомляється, що саме входить у новий пакет військової допомоги від Італії.
Раніше повідомлялося, що безладдя та політична криза, яка охопила уряд Італії, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки. Таким чином, Україна може опинитись без необхідного озброєння.
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