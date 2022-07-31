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Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні

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Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні

Фото: pixabay.com

Італія затвердила новий пакет допомоги для України.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги.

Про це очільник українського Міноборони написав у Twitter.

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової допомоги. Українці завжди пам’ятають непохитну підтримку", – написав Резніков.

Наразі не повідомляється, що саме входить у новий пакет військової допомоги від Італії.

Раніше повідомлялося, що безладдя та політична криза, яка охопила уряд Італії, загрожує позбавити Україну життєво важливої ​​військової підтримки. Таким чином, Україна може опинитись без необхідного озброєння.

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