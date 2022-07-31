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У Болгарії вибухнув склад з боєприпасами

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У Болгарії вибухнув склад з боєприпасами

Фото: pixabay.com

Район, де стався вибух, буде оточено на 72 години.

У неділю, 31 липня, близько 4 години ранку на складі боєприпасів компанії "ЕМКО" під Карнобатом (Болгарія) стався вибух. 

Про це повідомляє BNR.bg.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. 

За даними надзвичайників, хіхто не постраждав.

Фахівці обстежили місце за допомогою дрону, район буде оточено на 72 години.

За даними власника підприємства, на складі були застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не оплачені і зберігалися там.

"Мова не йде ні про якусь людську помилку, бо людської помилки не буває. О 4:00 пролунав вибух, а потім склад спалахнув. Що було всередині, ніхто не може сказати. Це в основному боєприпаси, які вже не потрібні на заводі. Якась компанія колись щось замовляла, потім через несплату товар не отримала, і ми зберігали товар", - розповів він.

Нагадаємо, ЄС підтримав позицію Чехії про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів.

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