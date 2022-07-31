Наталка Денисенко зворушила зустріччю з чоловіком-військовим: "Ми разом"

Українська акторка Наталка Денисенко вже повернулася до України з Туреччини, де відпочивала разом з сином.

Так, знаменитість поверталася до Києва потягом. Вже на залізничному вокзалі на Наталку чекав сюрприз.

Артистку разом з сином зустрів чоловік, який нині захищає країну від російських окупантів. Андрій Федінчик виділив трішки часу, аби забрати з потяга дружину з дитиною.

Щасливий Федічник, який навіть зустрічати своїх рідних пішов у військовій формі, обнімав та цілував кохану з маленьким синочком.

Наталка Денисенко повернулася з сином до України / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ми разом. Яке це щастя бути вдома! Нас не було всього 11 днів, а так хотілося назад. Я не знаю, що буде завтра, але я хочу бути тут – на рідній землі", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко повернулася з сином до України / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До слова, Наталка Денисенко з сином та чоловіком вже вдома. Ба більше, знаменитість вже навіть встигла побудувати свої плани. Загалом, вона хоче відпочити з дороги, зайнятися хатніми справами та провести вільний час з рідними.

"Все, ми відпочивати з дороги, розкладати валізи, прати, їсти домашнє, обніматися… А завтра будуть і "сім'я жрунів" і розпаковки… Життя занадто коротке і непередбачуване, щоб проживати його без любові і задоволення", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко повернулася з сином до України / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Наталка Денисенко разом з сином відпочивала у Анталії. Вони зупинялися у 5-зірковому готелі, де за добу платять 7 тисяч гривень, за що їй дорікнули прихильники.

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