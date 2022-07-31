Жданов розповів, чи будуть росіяни наступати на Одесу

Зараз не можлива висадка російського десанту, а наземні ворожі сили дійдуть хіба до Миколаєва. Крім того, у Чорному морі окупанти залишилися без засобів розвідки.

Про це Жданов 31 липня розповів на своєму YouTube-каналі.

"По-перше десантних засобів (у росіян - Ред.) стало на 30% менше. Не всі пошкоджені десантні кораблі вийшли з ремонту. По-друге, там "Гарпун" чергує. Російські кораблі бояться заходии до акваторї Чорного моря на його дальність ураження. Україна залишили ворога без засобів розвідки, бо перебили усі їхні нафто-газові платформи, де були радіолокаційні станції, з допомогою яких вони вели розвідку. Зараз Росія не бачить загальної ситуації в акваторії моря", - розповів Жданов.

За його словами, без успіху будуть і наземні операції. "Сухопутне угруповування, яке навіть буде нараховувати 20-25 тисяч, у кращому випадку намагтиметься дійти до Миколаєва, а рухатися далі на Вознесенськ і форсувати Південний Буг - немає сенсу", - наголосив військовий експерт.

Жданов висловив думку, що окупанти здійснять спробу наступу у напрямку Миколаєва, але наскільки він буде успішним "покаже бій". "Чекати нам зовсім не довго до початку наступальної операції, якщо вони її здійснять", - додав експерт.

Як повідомлялося, видання Foreign Policy писало, що на початку 2023-го Росія може розпочати новий масштабний наступ на Україну. Мета цього "серйозного російського наступу" - захоплення Одеси та південно-західного узбережжя. Крім того, окупанти будуть намагатися відрізати Україну від Чорного моря.

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