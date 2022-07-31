Британська розвідка: диктатор Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Лукашенка

Диктатор Білорусі став майже повністю залежним від Росії. Більше того, заяви Лукашенка про борг Києва погодитись на вимоги Москви - це чергове свідчення посилення тиску Кремля на нього.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Фахівці зауважують, що самопроголошений глава Білорусі продовжує дотримуватися лінії Москви щодо розв'язаної війни проти України.

"Його режим став дедалі більш авторитарним із запровадженням смертної кари за "підготовку терористичних актів". Його дедалі частіші та безпідставні звинувачення у задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", - йдеться у повідомленні британського міністерства.

У розвідці нагадали, що 28 липня терористка Росія випустила не менше 20 ракет на півночі України з території Білорусі. Це стало продовженням того, як Кремль використав білоруську територію для виконання основних ударів після невдалої спроби захопити Київ у лютому, наголошують у звіті.

Як повідомлялося, у Білорусі вкотре подовжили військові навчання – щонайменше до 6 серпня. Загальна кількість таких подовжень вже сягнула 14 тижнів.

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