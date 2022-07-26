Лукашенко знову виправдовує РФ і бреше про спалені окупантами поля в Україні

Білоруський диктатор Лукашенко на селекторному засіданні щодо жнив бідкався, що на продовольчому ринку лише посилюється критична ситуація, яку, варто наголосити, і спричинила Росія своїм терористичним нападом на Україну. Водночас, Лукашенко не згадав винуватицю продовольчої кризи, а також своєї ролі у цьому.

Про це пише білоруський державний ресурс "БЕЛТА".

"Кадри пшеничних полів, які горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму", – заявив Лукашенко.

Тим часом Захарова підтвердила ракетний удар Росії по Одеському порту.

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