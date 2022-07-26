Лукашенко знову виправдовує РФ і бреше про спалені окупантами поля в Україні

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, вигадавши, що, мовляв, Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".
Білоруський диктатор Лукашенко на селекторному засіданні щодо жнив бідкався, що на продовольчому ринку лише посилюється критична ситуація, яку, варто наголосити, і спричинила Росія своїм терористичним нападом на Україну. Водночас, Лукашенко не згадав винуватицю продовольчої кризи, а також своєї ролі у цьому.
Про це пише білоруський державний ресурс "БЕЛТА".
"Кадри пшеничних полів, які горять, спеціально підпалені бойовими вертольотами наших південних сусідів заради страшної картинки, нікому не додають оптимізму", – заявив Лукашенко.
Тим часом Захарова підтвердила ракетний удар Росії по Одеському порту.
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