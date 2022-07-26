На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий мікроавтобус разом із водієм, який спав

На Тернопільщині 23-річний житель Борщівської громади викрав рейсовий мікроавтобус на задньому сидінні якого спав водій.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

До співробітників поліції міста Борщів надійшло повідомлення від водія автобуса про те, що невідома особа викрала у нього автомобіль марки "Mercedes-Benz Sprinter".

"Зі слів потерпілого, він відпочивав на задньому сидінні авто перед черговим рейсом. У середину салону зайшов невідомий чоловік та сів за кермо. Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував. Проїхавши декілька кілометрів, зловмисник зупинив бус і пішов у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили причетну до крадіжки мікроавтобуса особу. За попередньою інформацією, молодик повернувся із заробітків з Польщі і не мав змоги добратися додому.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Сумській області онук вбив свою бабусю та викрав автівку, щоб втекти.

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