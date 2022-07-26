"У росіян буде гаряче": Німеччина передала Україні обіцяні РСЗВ MARS-II та додаткові САУ Panzerhaubitze 2000

Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II та три додаткові самохідні артилерійські установки (САУ).
Українські сили отримали від Німеччини три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише DPA.
Також Німеччина планує передати восени Україні:
- три самохідні артилерійські установки,
- системи протиповітряної оборони IRIS-T (в оборонному відомстві не розкривають кількість, однак, за даними ЗМІ відомо, що Україна вирішила придбати 11 таких систем),
- три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками.
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, як німецькі САУ Gepard допоможуть ЗСУ на фронті.
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