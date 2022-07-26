У Дніпропетровській області комбайнер підірвався на ворожій міні

У Дніпропетровській області комбайнер підірвався на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган".

Нещастя трапилося під час збирання врожаю пшениці в Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, чоловік не постраждав, однак сам комбайн пошкоджено.

"Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення, проти наших аграріїв. Це все, на що здатні окупаційні війська рф – нищити, руйнувати, залякувати", - написав Лукашук.

Нагадаємо, у Харкові також стався трагічний випадок. На невідомому боєприпасі підірвався трактор з трактористом всередині. Чоловік загинув.

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