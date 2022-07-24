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У Харкові під час польових робіт підірвався трактор

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У Харкові під час польових робіт підірвався трактор

ДСНС у Харківській області

У Харкові стався трагічний випадок.

На невідомому боєприпасі підірвався трактор з трактористом всередині. Чоловік загинув.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Харкоівській області.

Подія сталася сьогодні, 24 липня, близько 11:30.

"Під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, 40-річний чоловік загинув на місці, а транспортний засіб загорівся", - повідомили в ДСНС.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв.м.

Рятувальники звернулися до аграріїв з проханням бути уважними та пам'ятати про небезпеку, адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Нагадаємо, що на Одещині підірвався на міні місцевий мешканець, який хотів поплавати в морі. Вибухом йому відірвало голову.

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