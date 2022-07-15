На Одещині стався вибух на місцевому пляжі: загинув чоловік

На Одещині стався вибух у прибережних водах одного з пляжів. Внаслідок чого загинув місцевий мешканець.

На Одещині підірвався на міні місцевий мешканець, який хотів поплавати в морі. Йому під час вибуху відірвало голову.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування “Південь”.

“У прибережних водах одного з пляжів Одещини стався вибух. Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої. Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови”, - розповіли в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що на Чернігівщині росіяни встановили розтяжку біля свого схрону зі зброєю.

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