Під Одесою до пляжу водою принесло міну: стався вибух

У Одеській області через штормову погоду до узбережжя водою прибиває міни.

Одна з них здетонувала і зруйнувала пляжні будиночки.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "південь".

"Штормова погода не сприяє висадці десанту. Натомість, хвилювання моря підвищує вірогідність наражання на морські міни. Одну з таких небезпечних "мандрувальниць" було виявлено на Одещині. Міна безконтрольно здетонувала у безпосередній близькості до урізу води однієї з пляжних зон. Пошкоджено пляжні будівлі, на щастя на узбережжі не було відвідувачів, ніхто не постраждав", - проінформували в ОК "Південь".

Зазначається, що також море повторно принесло міну до узбережжя Коблевого. Силами оборони її знищено шляхом контрольованого підриву в кількох метрах від берега, руйнувань та постраждалих нема.

Нагадаємо, що у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. На щастя, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.