На пляжі на Одещині здетонувала міна

Відпочивальників не було, тож ніхто не постраждав.
В Одеській області вибухнула ворожа протикорабельна міна, яку винесло на узбережжя.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
За його словами, сьогодні, 21 червня, ввечері на один з пляжів області винесло ворожу протикорабельну міну, яка здетонувала.
”Люди не постраждали”, - сказав Марченко, нагадавши про заборону на відвідування узбережжя і купання в Чорному морі.
Нагадаємо, українські захисники завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Окупанти зазнали значних втрат. Наразі військова операція ще триває.
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