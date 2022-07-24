Захарова підтвердила ракетний удар Росії по Одеському порту

У Росії визнали, що напередодні завдали ракетний удар по Одеському порту. Там, як завжди, заявили, що "ракети знищили військовий об'єкт".

Відповідне повідомлення опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова у Telegram.

"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури Одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

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