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США поклали відповідальність на Росію за удар по порту в Одесі

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14к
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США поклали відповідальність на Росію за удар по порту в Одесі

Фото: Associated Press

Держсекретар США назвав Росію відповідальною за поглиблення світової продовольчої кризи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідальність за ракетний удар по порту Одеси лежить на Росії.

Про це він написав у своєму Twitter .

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній напад Росії на Одеський порт", - зазначив Блінкен.

За його словами, ця атака "ставить під серйозні сумніви достовірність прихильності Росії вчорашній угоді щодо експорту українського зерна.  

"Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію», – додав він.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

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