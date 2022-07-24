США поклали відповідальність на Росію за удар по порту в Одесі

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідальність за ракетний удар по порту Одеси лежить на Росії.



Про це він написав у своєму Twitter .

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній напад Росії на Одеський порт", - зазначив Блінкен.

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За його словами, ця атака "ставить під серйозні сумніви достовірність прихильності Росії вчорашній угоді щодо експорту українського зерна.

"Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи і повинна припинити свою агресію», – додав він.

Нагадаємо, ворог вранці 23 липня завдав ракетного удару по Одеському морському торговому порту. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російських ракети, ще дві збила ППО.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом.

Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

Росіяни поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

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