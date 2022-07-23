"Це - примітивна помста": Арестович пояснив, чому РФ обстріляла ракетами Одеський порт

Росія обстріляла ракетами Одеський порт через помсту, оскільки їй не вдалося нав'язати свій характер у підписанні угоди про розблокування експорту українського зерна.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зауважив, що цим ударом РФ натягнула дипломатичні відносини і з Туреччиною, і з ООН, які виступили гарантами безпеки.

Таку думку радник ОФ висловив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним у суботу, 23 липня.

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"Це примітивна помста. Вони (російські військові - ред.) намагалися нав'язати характер у підписанні угоди - не вийшло. Те, що це не носить системний характер, мені здається, для виправдання Міноборони РФ. Коли Туреччина як гарант запитала, що сталося, вони сказали: "Це - не ми". Якби вони переслідували системну ціль, вони б зробили системну заяву. Вони би сказали, що українська сторона порушує чи не правильно трактує укладену угоду. Коли вдарити і сказати, що це - не ми, це просто передали "привіт". Це вам за те, що нам не вдалося вас прогнути", - зазначив він.

Арестович вважає, що російські військові не будуть бити по суднах, оскільки, на його думку, "надто високі ставки". Якщо все ж РФ спробує завдати удару по українських суднах, то Міноборони буде відповідати.

"Не думаю, що Туреччині сподобається погана поведінка РФ. Коли у 2019 році було повстання, росіяни побігли завойовувати останню незавойовану провінцію, там між ними були прямі бойові дії з турецькими Збройними Силами. Російська авіація завдала удару по турецькій колоні. Загинуло троє військових. Хоча їх тоді попереджували, що заходять корінні турки", - зауважив він.

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Радник Офісу президента впевнений, що Туреччина знайде спосіб, як Росію поставити на місце.

"Турки великі спеціалісти в таких справах. Вони розуміють навіть мінімальний жест. Ми виступили гарантом, а ви нам наплювали в душу. Вони знайдуть спосіб, як її (Росію - ред.) поставити на місце. Інша річ, що РФ може не захотіти вставати на місце. Вони натягують відносини із Туреччиною, що для нас - це дуже вигідно. Також це натягує відносини із ООН, що для нас - це тоже дуже вигідно. Не всі судна будуть українськими, я подивлюся, як вони будуть їх топити. Втопити треба технічно. Де вони їх будуть топити - в нейтральних водах. Це вже морська агресія. Якщо в наших водах - ми будемо відповідати. Наші "Гарпуни" дістають дуже далеко", - сказав Арестович.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські військові вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа. Противник випустив по об'єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві - збила ППО. Окупанти поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію.

У Росії ж "відхрестилися", що це їхні війська завдали удару. Кремль заявив, що він "не має жодного відношення" до ракетної атаки по Одеському порту.

Як відреагували у світі на ракетний удар РФ по Одеському порту та що наразі відомо про ворожу атака - у матеріалі ТСН.ua.

А Путін - несправжній! На чий бік стануть країни Сходу? Андрій Бузаров у ТСН

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