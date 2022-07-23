Скільки ще систем HIMARS може отримати Україна: в США підрахували

США готові надати Україні "стільки установок HIMARS, скільки можуть". Проте 50 чи 60 систем буде складно зібрати і надати.

Сполучені Штати хочуть надати якомога більше артилерії і ракет для HIMARS.

Про це розповів голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, повідомляє "Радіо Свобода".

"Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо", – запевнив Сміт.

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Водночас він зауважив, що буде складно зібрати і надати 50 чи 60 систем.

"Ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – повідомив голова Комітету збройних сил.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до систем HIMARS, адже їхнє застосування може перетворити війну в Україні на глобальний конфлікт.

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